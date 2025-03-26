Tuyển Business Analyst FPT TELECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FPT tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, HN

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ các bên liên quan.

- Thực hiện phân tích và xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD, URD, SRS, Tài liệu hướng dẫn sử dụng).

- Hỗ trợ đội ngũ phát triển (Dev) trong việc hiểu và triển khai yêu cầu.

- Phối hợp với QA/QC để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu, hỗ trợ kiểm thử và hướng dẫn sử dụng.

- Theo dõi các chỉ số kinh doanh, đề xuất cải tiến sản phẩm nhằm tối ưu hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ tương đương Đại học các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Khoa học dữ liệu hoặc lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí Business Analyst (BA), ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực eCommerce, Omnichannel Sales. - Hiểu biết về quy trình bán hàng trực tuyến và hành vi khách hàng trên nền tảng số,

- Thành thạo các công cụ hỗ trợ như: Figma, Draw.io, Visio, PowerBI

- Kỹ năng phân tích nghiệp vụ và viết tài liệu chuyên nghiệp

- Kỹ năng phân tích số liệu (GA, Firebase)

- Kỹ năng phân tích, tư duy logic tốt.

- Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm xuất sắc.

Tại FPT TELECOM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT TELECOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin