Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Định Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh
- Hồ Chí Minh: A35 Nam Quang 2, P.Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Tham gia việc lập kế hoạch, quản lý dự án
Đảm bảo, kiểm soát các công việc liên quan đến dự án bao gồm: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý chất lượng đảm bảo dự án thực thi đúng kế hoạch đã đề ra
Kiểm soát và xử lý các sự cố, phát sinh, rủi ro và thay đổi trong dự án.
Thực hiện các nghiệp vụ phân tích yêu cầu, người dùng.
Xây dựng các tài liệu mô tả chức năng, phục vụ cho việc phát triển dự án
Xây dựng wireframe, diagram thể hiện luồng tương tác của người dùng vào hệ thống
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile hoặc Waterfall, định hướng và thiết kế dựa trên đặc trưng, yêu cầu chức năng, hiệu suất, và trải nghiệm của người dùng.
Hiểu biết về trải nghiệm người dùng, có cảm quan về UI tốt
Có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp
Hiểu biết và có thể sử dụng figma cũng như các công cụ hỗ trợ khác
Tiếp thu kiến thức nhanh
Tư duy phản biện tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Ăn trưa tại công ty (có người nấu ăn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, năng động và sáng tạo
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Đánh giá năng lực và review lương định kỳ 1 năm/lần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI