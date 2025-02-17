Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Định Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A35 Nam Quang 2, P.Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tham gia việc lập kế hoạch, quản lý dự án

Đảm bảo, kiểm soát các công việc liên quan đến dự án bao gồm: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý chất lượng đảm bảo dự án thực thi đúng kế hoạch đã đề ra

Kiểm soát và xử lý các sự cố, phát sinh, rủi ro và thay đổi trong dự án.

Thực hiện các nghiệp vụ phân tích yêu cầu, người dùng.

Xây dựng các tài liệu mô tả chức năng, phục vụ cho việc phát triển dự án

Xây dựng wireframe, diagram thể hiện luồng tương tác của người dùng vào hệ thống

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về PM/BA cho các sản phẩm B2C, thương mại điện tử

Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile hoặc Waterfall, định hướng và thiết kế dựa trên đặc trưng, yêu cầu chức năng, hiệu suất, và trải nghiệm của người dùng.

Hiểu biết về trải nghiệm người dùng, có cảm quan về UI tốt

Có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp

Hiểu biết và có thể sử dụng figma cũng như các công cụ hỗ trợ khác

Tiếp thu kiến thức nhanh

Tư duy phản biện tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14-20 triệu/tháng

Lương tháng 13

Ăn trưa tại công ty (có người nấu ăn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, năng động và sáng tạo

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Đánh giá năng lực và review lương định kỳ 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin