Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Định Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Định Anh
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Định Anh

Business Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A35 Nam Quang 2, P.Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tham gia việc lập kế hoạch, quản lý dự án
Đảm bảo, kiểm soát các công việc liên quan đến dự án bao gồm: Lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, quản lý chất lượng đảm bảo dự án thực thi đúng kế hoạch đã đề ra
Kiểm soát và xử lý các sự cố, phát sinh, rủi ro và thay đổi trong dự án.
Thực hiện các nghiệp vụ phân tích yêu cầu, người dùng.
Xây dựng các tài liệu mô tả chức năng, phục vụ cho việc phát triển dự án
Xây dựng wireframe, diagram thể hiện luồng tương tác của người dùng vào hệ thống

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về PM/BA cho các sản phẩm B2C, thương mại điện tử
Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm theo mô hình Agile hoặc Waterfall, định hướng và thiết kế dựa trên đặc trưng, yêu cầu chức năng, hiệu suất, và trải nghiệm của người dùng.
Hiểu biết về trải nghiệm người dùng, có cảm quan về UI tốt
Có tư duy logic, khả năng phân tích vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp
Hiểu biết và có thể sử dụng figma cũng như các công cụ hỗ trợ khác
Tiếp thu kiến thức nhanh
Tư duy phản biện tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 14-20 triệu/tháng
Lương tháng 13
Ăn trưa tại công ty (có người nấu ăn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, năng động và sáng tạo
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6
Nghỉ phép 12 ngày/ năm
Đánh giá năng lực và review lương định kỳ 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Định Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Định Anh

Công Ty Cổ Phần Định Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 28-30 đường số 2, Khu phố Hưng Gia 5, phường Tân Phong, quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

