Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ
- Hồ Chí Minh: 50 đường số 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phân Tích Yêu Cầu: Phối hợp với Manager và các bên liên quan trong công ty & đối tác để thu thập, phân tích, định hình, định nghĩa các yêu cầu phát triển phần mềm bao gồm chỉnh sửa, nâng cấp tính năng sản phẩm đang có và phát triển tính năng mới phần mềm mới.
Tài Liệu: Tạo và quản lý tài liệu (ví dụ SRS, BRD, Use Case, và Flow Diagrams), đồng thời đảm bảo truyền đạt rõ ràng thông tin với các nhóm kỹ thuật và các bên liên quan
Đề Xuất Giải Pháp: Đề xuất các cải tiến quy trình, đánh giá giải pháp, và hợp tác với các đội phát triển để đáp ứng yêu cầu kinh doanh
Kiểm Thử & Xác Thực: Hỗ trợ UAT, tham gia quá trình kiểm thử phần mềm, đảm bảo các sản phẩm giao đúng yêu cầu, và hỗ trợ người dùng trong quá sử dụng hệ thống
Hỗ Trợ Triển Khai: Hỗ trợ triển khai hệ thống, cung cấp đào tạo cho người dùng cuối, và thu thập ý kiến phản hồi để cải tiến
Quản Lý Dự Án: Góp phần quản lý thời gian, tài nguyên và các sản phẩm giao, đồng thời chuẩn bị các báo cáo và cập nhật cho Manager
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 01 năm tham gia vào các dự án phát triển phầm mềm ở vai trò BA, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm với các dự án CRM, ERP,...
Hiểu biết về các sản phẩm trong lĩnh vực sản xuất, quản lý sản xuất, kế hoạch sản xuất là lợi thế
Thành thạo tài liệu: BRD, SRS, User Stories, Usecases, BPMN, Wireframes.
Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm, đặc tả API, vẽ luồng UML, Flowchart, Wireframe.
Có khả năng giao tiếp và xử lý các vấn đề kỹ thuật
Có khả năng thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin.
Có khả năng viết tài liệu tốt, trình bày vấn đề tốt.
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ giúp xây dựng tài liệu và nguyên mẫu phân tích yêu cầu.
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Tích cực, chủ động trong công việc, chịu được môi trường áp lực cao,
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết theo quy định nhà nước.
Bảo hiểm y tế, xã hội, thất nghiệp đầy đủ.
Review tăng lương định kỳ .
Môi trường làm việc hòa đồng, năng động, vui vẻ.
Có rất nhiều chuyến đi chơi trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
