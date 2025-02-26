Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Xây dựng giải pháp tổng quan và chi tiết, cung cấp thông tin để đội DBA, DEV, QC phát triển và kiểm thử hệ thống, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khách hàng và phù hợp với chiến lược sản xuất

1. Tập hợp nhu cầu hệ thống

- Thu thập yêu cầu từ khách hàng và các bên liên quan.

- Xác định mục tiêu và yêu cầu tổng quan, chi tiết.

2. Xây dựng giải pháp

- Xây dựng giải pháp tổng quan.

- Đảm bảo giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phù hợp với chiến lược sản xuất của dự án.

3. Lập kế hoạch

- Hỗ trợ công tác phân rã công việc chi tiết.

4. Phân tích thiết kế hệ thống

- Phân tích và thiết kế hệ thống

- Xây dựng tài liệu đặc tả hệ thống

- Xây dựng tài liệu thiết kế UI và UX.

5. Phát triển hệ thống

Làm việc chặt chẽ với nhóm phát triển để xây dựng hệ thống.

6. Kiểm thử

- Kiểm thử sơ lược hệ thống, đảm bảo màn hình, tính năng sau phát triển đáp ứng phân tích ban đầu.

B. Công tác hỗ trợ đào tạo, UAT, golive

7. Hỗ trợ lập kế hoạch triển khai

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ lập kế hoạch triển khai

8. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu cho ứng dụng

- Chuẩn bị dữ liệu cho giai đoạn UAT, go-live

9. Công tác hỗ trợ

- Các công tác khác hỗ trợ demo, UAT, golive

C. Công tác khác

10. Bảo mật thông tin

- Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và thông tin dự án.

11. Đào tạo thành viên trong nhóm

- Đào tạo chuyên môn cho các thành viên trong nhóm

12. Các công việc khác theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc ngoài chức năng nhưng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức & trình độ chuyên môn/ Knowledge

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Hiểu biết về ngành Y và bệnh viện

- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các công cụ hỗ trợ phân tích

- Thành thạo Figma

2. Chuyên ngành/ Major

- Hệ thống thông tin kinh tế hoặc công nghệ thông tin

3. Kinh nghiệm/ Experience

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm

- Kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các bên liên quan để thu thập và phân tích yêu cầu.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế hoặc hệ thống phần mềm liên quan.

4. Kỹ năng/ Skills

- Kỹ năng phân tích: Thành thạo phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Kỹ năng thiết kế: Có khả năng xây dựng tài liệu đặc tả, thiết kế chức năng và giao diện sản phẩm.

- Kỹ năng kiểm thử: Thực hiện kiểm thử hệ thống để đảm bảo chất lượng.

- Kỹ năng giao tiếp: Làm việc hiệu quả với các bên liên quan, thuyết trình và trình bày ý tưởng rõ ràng.

- Tư duy giải quyết vấn đề: Chủ động đề xuất cải tiến và xử lý các vấn đề phát sinh.

5. Trình độ ngoại ngữ/ Foreign Languages

- Tin học/ Computer Skills

6. Tính cách/ Personal Character

- Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

- Sẵn sàng học hỏi, hợp tác tốt với đội nhóm và các bên liên quan.

- Chủ động và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Được phát triển bản thân trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ODH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.