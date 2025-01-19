Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà AXYS, Số 12A Núi Thành, phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

✓ Chịu trách nhiệm chỉ đạo chức năng hàng ngày của các tác nhân trong môi trường lớp học đào tạo chương trình, bao gồm theo dõi tiến độ của học viên trong suốt thời gian đào tạo, cung cấp hướng dẫn và phản hồi phát triển và khuyến nghị về sự sẵn sàng
✓ Sử dụng các kỹ năng thuyết trình và tạo điều kiện hiệu quả bao gồm các kỹ thuật đào tạo sáng tạo và các kỹ thuật học tập dành cho người lớn/tăng tốc bằng cách sử dụng nhiều phương thức cung cấp đào tạo khác nhau trong môi trường lớp học
✓ Chuẩn bị và trình bày tài liệu đào tạo thông qua học tập trên lớp, trình diễn thực hành và các hoạt động hỗ trợ
✓ Chịu trách nhiệm đạt được các số liệu hiệu suất đào tạo cá nhân
✓ Hỗ trợ và hợp tác với Bộ phận Vận hành để chuyển đổi các tác nhân từ môi trường đào tạo sang môi trường sản xuất, đảm bảo trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu kinh doanh (khi cần thiết)
✓ Đảm bảo giao tiếp hiệu quả, nhất quán với các nhà quản lý, đồng nghiệp và các nhóm nguồn lực khác, bao gồm tương tác không chính thức hàng ngày với khách hang
✓ Tham gia và đóng góp vào văn hóa học tập liên tục bằng cách duy trì sự tham gia vào quản lý thay đổi, phát hành sản phẩm và dịch vụ, chính sách, quy trình và thủ tục

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

✓ Bằng cử nhân chuyên ngành liên quan từ một trường cao đẳng hoặc đại học bốn năm với hai đến bốn năm kinh nghiệm liên quan ưu tiên
✓ Kiến thức vững chắc về đào tạo đội ngũ bán hàng với 2 năm kinh nghiệm.
✓ Kinh nghiệm đã được chứng minh về phương pháp đào tạo và kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý thời gian, xây dựng nhóm, v.v.)
✓ Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ, cả bằng văn bản và lời nói
✓ Thành thạo Microsoft Office
✓ Khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, ưu tiên và đáp ứng thời hạn giao hàng đã được chứng minh

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Thử việc: 2 tháng (100% lương chính thức)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Bảo hiểm y tế và đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động
- Tham gia các hoạt động nội bộ: Tiệc sinh nhật hàng tháng, tiệc Giáng sinh,...
- Quà sinh nhật, ngày lễ cho nhân viên và gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Tết Trung thu,...)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 18:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job280309
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Xem nhiều hơn right
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 35 Triệu
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh 13 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty cổ phần ẩm thực Mặt Trời Vàng
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Dale Carnegie Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Dale Carnegie Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Venesa
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Venesa
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH MENAS
14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm