Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
- Hồ Chí Minh: Số 6 Đường số 6, Phường 4, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lê kế hoạch, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ.
Thiết kế các tiêu chí đánh giá/công cụ đo lường phù hợp cho các chương trình đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo trong và sau khi các chương trình được triển khai.
Thực hiện báo cáo tổng kết khóa đào tạo và đề xuất cải tiến chương trình đào tạo
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của cấp trên nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
Yêu Cầu Công Việc
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Kỹ năng tin học văn phòng tốt: Word, Excel, Powerpoint,..
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Tinh thần chủ động và trách nhiệm cao trong công việc;
Có tư duy logic và phản biện tốt
Ham học hỏi và chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa 35.000đ/ngày;
BHXH theo quy định hiện hành;
Chế độ phúc lợi: quà sinh nhật, thâm niên, YEP, Team building, thưởng Lễ Tết, ưu đãi các khoá học vẽ.. theo quy định của công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
