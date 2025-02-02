Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6 Đường số 6, Phường 4, Quận 3, Quận 3

Lê kế hoạch, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ/đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ.

Thiết kế các tiêu chí đánh giá/công cụ đo lường phù hợp cho các chương trình đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo trong và sau khi các chương trình được triển khai.

Thực hiện báo cáo tổng kết khóa đào tạo và đề xuất cải tiến chương trình đào tạo

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự phân công của cấp trên nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

Từ 25 tuổi trở lên, tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan đến Đào tạo, Giảng dạy...

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt: Word, Excel, Powerpoint,..

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tinh thần chủ động và trách nhiệm cao trong công việc;

Có tư duy logic và phản biện tốt

Ham học hỏi và chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12-15 triệu/tháng (Mức lương có điều chỉnh theo năng lực của từng ứng viên);

Phụ cấp cơm trưa 35.000đ/ngày;

BHXH theo quy định hiện hành;

Chế độ phúc lợi: quà sinh nhật, thâm niên, YEP, Team building, thưởng Lễ Tết, ưu đãi các khoá học vẽ.. theo quy định của công ty;

