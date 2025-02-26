Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Tìm kiếm ứng viên tiềm năng phù hợp với các vị trí tuyển dụng của Công ty - Hỗ trợ quá trình phỏng vấn, quản lý hồ sơ ứng viên
- Chăm sóc, theo dõi ứng viên trong quá trình phỏng vấn và đào tạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên - Có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng, ưu tiên mối quan hệ, ngành bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng… tương ứng
- Có trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc
- Chăm chỉ, mong muốn gắn kết lâu dài

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương hấp dẫn + thưởng tuyển dụng cực tốt
- Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
- Có cơ hội được thể hiện bản thân, phát triển trong công việc và
- Được tham gia đầy đủ các hoạt động team building, du lịch định kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAINLAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà B nhà Fafim 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

