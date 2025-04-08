Tuyển Cloud Engineer ECS-Electronics Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

1. Công việc chính

1 Thiết kế các gá, cử phục vụ cho quá trình sản xuất.

Design tools or gauges to serving production process.

2 Có trách nhiệm trong việc đào tạo cho các bộ phận có liên quan về các quy trình.

Have responsibility in training about processes like instruction, maintenance of tools or machines. Lay-out of each process.

3 Xác định và phát triển việc cải tiến quy trình sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng về các khía cạnh chất lượng, chi phí và giao hàng.

To define and develop the improvement of manufacturing process to meet customer’s standard Which need in aspect of quality, cost, and delivery.

4 Tạo, duy trì và xem xét quy trình, hướng dẫn công việc, xử lý sự cố máy (Kế hoạch hành động ngoài tầm kiểm soát) và các tài liệu liên quan cho những quy trình hiện hữu và các dự án mới.

Create, sustain, and review process flow, work instruction, machine trouble shooting (Out of Control Action Plan) and concerned documentations for current process and new.

5 Chịu trách nhiệm về các hoạt động cải tiến liên tục như 5S, v.v. và củng cố tiến độ chương trình cải tiến từ các bộ phận khác.

Responsible for continual improvement activities such as: 5S, etc. and consolidate the progress of improvement program from other departments.