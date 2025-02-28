Tuyển Content Creator ADAM STORE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 81A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kịch bản video, clip trên TikTok.

- Triển khai xây dựng mảng Social Content: Zalo, Facebook,...

- Viết bài blog, mô tả sản phẩm trên Website.

- Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trend và xu hướng mới nhất của TikTok.

- Ưu tiên ứng viên có óc hài hước, sáng tạo, tư duy tốt, bắt trend nhanh.

- Có kinh nghiệm viết content TikTok là một lợi thế.

- Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi. Phối hợp tốt với các thành viên trong team để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Tại ADAM STORE Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 (Chưa bao gồm thưởng và các phúc lợi liên quan).

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc.

- Cơ hội tham gia nhiều dự án lớn, chuyên nghiệp, mang tính đột phá.

- Thời gian làm việc: từ T2 -> T6: 8h30 - 17h30 & T7: 8h30 - 12h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADAM STORE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin