Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Thiết Bị Thương Mại Minh Tuấn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thương Mại Minh Tuấn
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 24 ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Lên kế hoạch xây dựng kênh tiktok , làm diễn viên xây kênh, viết kịch bản
Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản quay video sản phẩm trên Tiktok, Youtube Short, Facebook Reels.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá đối tượng, thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp...
Tham gia vào quá trình sản xuất, hỗ trợ edit video theo hướng đã đề ra.
Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ: từ tuổi 22 trở lên.
Tư duy nhạy bén, yêu thích công việc sáng tạo nội dung, có kĩ năng lên kịch bản, sản xuất video.
Có gu thẩm mỹ về hình ảnh, sáng tạo, tư duy nhạy bén, yêu thích công việc sáng tạo nội dung, bắt trends nhanh.
Biết Photoshop, chỉnh sửa video là một lợi thế
Xử lý công việc thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thương Mại Minh Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ tuỳ theo năng lực
Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 từ thứ 2 - sáng thứ 7
Chế độ ăn trưa miễn phí tại Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Thưởng lễ, tết theo quy định chung của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Thương Mại Minh Tuấn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
