Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 Hoàng Trọng Mậu, Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung video ngắn trên nền tảng

TikTok phù hợp với định hướng thương hiệu.

Quay dựng video hoặc phối hợp cùng team Media để đảm bảo chất lượng nội dung.

Bắt trend nhanh, linh hoạt điều chỉnh nội dung theo xu hướng để tăng tương tác.

Viết caption, chèn hashtag hiệu quả nhằm tối ưu lượt hiển thị.

Theo dõi hiệu suất nội dung, đưa ra đề xuất cải tiến dựa trên insight người xem và số liệu.

Phối hợp với các bộ phận khác (thiết kế, performance marketing...) để đảm bảo chiến dịch diễn ra trơn tru.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên trong việc tạo nội dung TikTok.

Hiểu rõ các định dạng video ngắn, thuật toán TikTok và hành vi người dùng trên nền tảng này.

Có tư duy sáng tạo, nhạy trend, khả năng kể chuyện tốt qua video.

Kỹ năng quay dựng video cơ bản (dùng điện thoại cũng được), biết sử dụng các app chỉnh sửa như CapCut, InShot, v.v.

Có portfolio/video TikTok đã từng thực hiện (ưu tiên ứng viên gửi kèm link kênh hoặc sản phẩm đã làm).

Chủ động, trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực deadline.

Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

60 ngày (kể từ ngày bắt đầu ký HĐTV);

(kể từ ngày bắt đầu ký HĐTV);

Ký hợp đồng lao động chính thức có thời hạn;

Đóng bảo hiểm theo mức lương cơ bản vùng; đóng thuế TNCN đầy đủ theo quy định;

Tính cộng dồn 2 ngày phép năm trong quá trình thử việc;

Làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, sáng tạo;

;

Có chính sách thăng tiến, review lương hằng năm;

Có 12 ngày phép năm, chính sách hiếu hỉ theo quy định nhà nước;

, chính sách hiếu hỉ theo quy định nhà nước;

Có lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc (nếu có);

Tham gia các hoạt động chung công ty Lễ, Tết, Team Building, YEP …

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÈ GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin