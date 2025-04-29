Tuyển Content Creator công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 240 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và phát triển kênh TikTok theo định vị thương hiệu
Sản xuất ≥ 20 video/tháng, ≥ 1 video viral/tháng (>100K views) - Có sự hỗ trợ của team
Thể hiện tinh thần thương hiệu một cách sáng tạo, gần gũi
Xây dựng phát triển kênh cá nhân/brand ≥10K followers
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên từ 22 – 28 tuổi, yêu thích công việc sáng tạo nội dung
Thành thạo các công cụ dựng video cơ bản: CapCut, InShot, hoặc Premiere (cơ bản).
Có khả năng viết kịch bản ngắn, sáng tạo nội dung thu hút trong 3 giây đầu tiên.
Nhạy trend, hiểu thuật toán TikTok, biết “đọc chỉ số”
Có gu thời trang cá nhân, hình ảnh chỉnh chu, biết chăm chút từng frame hình.
Tự tin trước ống kinh, có thể làm MC
Kỹ năng quay bằng điện thoại (quay bằng máy ảnh là lợi thế )
Có kinh nghiệm setup hiện trường, bối cảnh quay là lợi thế
Năng động, nhanh nhạy, không sợ thử nghiệm, tinh thần team work
Có tư duy insight người dùng, bắt trend tốt
Từng xây dựng kênh TikTok cá nhân hoặc brand có từ 10K follower trở lên là điểm cộng
Ứng viên gửi kèm portfolio/ link chứa ấn phẩm về email
Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24
Thưởng kinh doanh theo quý, lương tháng 13, phụ cấp đồng phục
Phép năm theo quy định, du lịch, team building hàng năm, thưởng vào các kỳ lễ, Tết, sinh nhật
Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần)
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
