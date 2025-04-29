Tuyển Content Creator công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và phát triển kênh TikTok theo định vị thương hiệu

Sản xuất ≥ 20 video/tháng, ≥ 1 video viral/tháng (>100K views) - Có sự hỗ trợ của team

Thể hiện tinh thần thương hiệu một cách sáng tạo, gần gũi

Xây dựng phát triển kênh cá nhân/brand ≥10K followers

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên từ 22 – 28 tuổi, yêu thích công việc sáng tạo nội dung

Thành thạo các công cụ dựng video cơ bản: CapCut, InShot, hoặc Premiere (cơ bản).

Có khả năng viết kịch bản ngắn, sáng tạo nội dung thu hút trong 3 giây đầu tiên.

Nhạy trend, hiểu thuật toán TikTok, biết “đọc chỉ số”

Có gu thời trang cá nhân, hình ảnh chỉnh chu, biết chăm chút từng frame hình.

Tự tin trước ống kinh, có thể làm MC

Kỹ năng quay bằng điện thoại (quay bằng máy ảnh là lợi thế )

Có kinh nghiệm setup hiện trường, bối cảnh quay là lợi thế

Năng động, nhanh nhạy, không sợ thử nghiệm, tinh thần team work

Có tư duy insight người dùng, bắt trend tốt

Từng xây dựng kênh TikTok cá nhân hoặc brand có từ 10K follower trở lên là điểm cộng

Ứng viên gửi kèm portfolio/ link chứa ấn phẩm về email

Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn 24/24

Thưởng kinh doanh theo quý, lương tháng 13, phụ cấp đồng phục

Phép năm theo quy định, du lịch, team building hàng năm, thưởng vào các kỳ lễ, Tết, sinh nhật

Xét tăng lương 12 tháng/lần (đột xuất 6 tháng/lần)

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước phục vụ cho công việc

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động và Công ty có chính sách lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry

