Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH JOYUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH JOYUP
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Data Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại CÔNG TY TNHH JOYUP

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chuẩn hóa hệ thống phân tích, thống kê hành vi người dùng trong các sản phẩm game đã và đang phát triển của dự án dev game
Phát triển hệ thống tìm kiếm và xử lý dữ liệu người dùng trong game
Phối hợp với các bộ phận MKT, vận hành và sản xuất trong việc phân tích, đưa ra quyết định để tối ưu lợi nhuận, tăng doanh thu
Xây dựng và duy trì Dashboard phục vụ ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan
Có khả năng đánh giá hành vi người dùng dựa trên data lớn, phân tích hiệu năng của sản phẩm game trên các nền tảng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Có kiến thức tốt về xác suất và suy luận thống kê
Có kinh nghiệm về thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu với các công cụ Excel
Có kỹ năng tốt về biểu đồ hoá dữ liệu
Có kinh nghiệm làm việc cùng Firebase, Bigquery là một điểm cộng
Có kinh nghiệm về phát triển sản phẩm ứng dụng di động nói chung, mobile game nói riêng là một điểm cộng
Có kinh nghiệm làm việc hoặc vận hành hệ thống trên AWS, Azure hoặc Google Cloud Platform
Khả năng quản lý, hướng dẫn và xử lý công việc có hệ thống
Hiểu biết sâu sắc về nghiên cứu từ khóa
Có kiến thức và quy trình vận hành của các Store
Kỹ năng phân tích tốt
Ưu tiên những bạn có thêm ngoại ngữ
Có tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc và khả năng làm việc nhóm tốt.
Đã có hiểu biết và đã từng làm việc trong công ty có văn hóa Startup là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Đại học khối ngành Toán học, Kinh tế, IT hoặc các ngành nghề liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH JOYUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JOYUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: VP 7-1, Khu văn phòng tầng L, Toà nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

