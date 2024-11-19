Tuyển Data Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Data Analyst

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình phát triển, bảo trì và nâng cấp các ứng dụng web.
Viết code PHP hiệu quả và dễ bảo trì.
Thiết kế và phát triển các tính năng mới cho sản phẩm.
Tích hợp các API bên thứ ba vào hệ thống.
Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu.
Xác định, khắc phục và sửa chữa các lỗi trong hệ thống.
Cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng.
Cập nhật và bảo trì các phiên bản phần mềm.
Làm việc chặt chẽ với các thành viên khác trong đội ngũ để hoàn thành mục tiêu chung.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào dự án.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình tối thiểu 1 năm với ngôn ngữ PHP.
Có kinh nghiệm làm việc với framework của PHP (Laravel).
Có kiến thức web service (RESTful).
Nắm chắc kiến thức lập trình hướng đối tượng (OOP), mô hình MVC, design pattern...
Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý source code như Git, SVN...
Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL,...
Thành thạo HTML5 và CSS3.
Nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, đảm bảo công việc đúng deadline.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội mở rộng mối quan hệ và hoàn thiện mình trong công việc.
Thưởng tháng, thưởng năm, thưởng dịp Lễ Tết,...
Hưởng các quyền lợi dành cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
Được tham gia các khóa học phát triển kỹ năng.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Được review lương hằng quý/năm dựa trên năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SABO GAME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 155 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy

