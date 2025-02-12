Tuyển Data Analyst Samsung Electronics HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Report to Accounting & Treasury Senior Manager

1. Account Receivable (50%):

AR Trade management (Interco, direct sales and local sales):

- Daily AR clearing

- Weekly AR Aging monitoring & properly follow-up

- Make payment of sales return/ refund

- Do AR reconciliation as policy required (monthly/quarterly/yearly)

- AR Global Netting monitoring

- Reporting, Finance health-check, audit requirement and ad-hoc projects assigned

2. Master data management (40%):

- Vendor master data and Vendor's bank account info: Monitor PIC for Vendor code registration (documentation check and advice: new creation/ extend/ unblock)

- Training PIC for vendor code and vendor's bank account info related

- Customer master data management

- Regularly check mismatch in Payment term and countermeasure

3. Banking document management (10%)

- Bank statement extraction

- Banking posting: bank charge, clearing bank, financial interest income/expense, FX posting