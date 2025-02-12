Tuyển Data Analyst Samsung Electronics HCMC CE Complex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Analyst Tại Samsung Electronics HCMC CE Complex
- Hồ Chí Minh: Lot I
- 11, Road D2, Saigon Hi
- Tech Park, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc City
Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
- Report to Accounting & Treasury Senior Manager
1. Account Receivable (50%):
AR Trade management (Interco, direct sales and local sales):
- Daily AR clearing
- Weekly AR Aging monitoring & properly follow-up
- Make payment of sales return/ refund
- Do AR reconciliation as policy required (monthly/quarterly/yearly)
- AR Global Netting monitoring
- Reporting, Finance health-check, audit requirement and ad-hoc projects assigned
2. Master data management (40%):
- Vendor master data and Vendor's bank account info: Monitor PIC for Vendor code registration (documentation check and advice: new creation/ extend/ unblock)
- Training PIC for vendor code and vendor's bank account info related
- Customer master data management
- Regularly check mismatch in Payment term and countermeasure
3. Banking document management (10%)
- Bank statement extraction
- Banking posting: bank charge, clearing bank, financial interest income/expense, FX posting
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Samsung Electronics HCMC CE Complex Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Samsung Electronics HCMC CE Complex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI