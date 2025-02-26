Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE
- Hồ Chí Minh:
- 233
- 235 đường số 26, phường 10,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Viết bài PR, kịch bản chương trình, review sản phẩm theo dạng câu chuyện.
- Quản lý các trang kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video...
- Viết bài duy trì, chăm sóc cho website, fanpage,...
- Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video,...
- Quản lý các chiến dịch truyền thông khác, đóng góp ý tưởng có thông tin thông minh.
- Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp và mở rộng các kênh khác.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress,...
Ưu tiên các bạn biết quay dựng video ngắn bắt trend
Tiếng Anh cơ bản
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator,... là một lợi thế.
Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Phúc lợi, thưởng lễ tết khác... theo quy định của Công ty.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, sáng tạo để phát triển bản thân.
Xét duyệt tăng lương theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI