Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 233 - 235 đường số 26, phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Viết bài PR, kịch bản chương trình, review sản phẩm theo dạng câu chuyện.

- Quản lý các trang kênh mạng xã hội và xây dựng nội dung bao gồm bài viết, hình ảnh, video...

- Viết bài duy trì, chăm sóc cho website, fanpage,...

- Chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông như bài viết, ý tưởng hình ảnh, video,...

- Quản lý các chiến dịch truyền thông khác, đóng góp ý tưởng có thông tin thông minh.

- Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của doanh nghiệp và mở rộng các kênh khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành về Marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan

Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

Thành thạo sử dụng các phần mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress,...

Ưu tiên các bạn biết quay dựng video ngắn bắt trend

Tiếng Anh cơ bản

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator,... là một lợi thế.

Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6: 8h30-18h00 ( nghỉ trưa 1,5 tiếng) Thứ 7: 8h30-12h30

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Phúc lợi, thưởng lễ tết khác... theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, sáng tạo để phát triển bản thân.

Xét duyệt tăng lương theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAURA SUNSHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin