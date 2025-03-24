Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống
- Hồ Chí Minh: 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược quảng cáo cho các kênh như Google Ads, Facebook Ads, Zalo OA, Tiktok và các nền tảng khác trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm ra số chuyển đổi đơn hàng.
- Theo dõi sự thay đổi của các thuật toán, nền tảng và công nghệ, nghiên cứu và vận dụng các phương pháp mới trong ngành quảng cáo kỹ thuật số để đưa ra các chiến lược nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- Sáng tạo và phát triển nội dung quảng cáo
- Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hoá chi phí cho từng chiến dịch để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc chuyển đổi doanh thu
- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu suất
- Hỗ trợ các phòng ban trong những công việc có liên quan
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
