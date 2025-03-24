Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược quảng cáo cho các kênh như Google Ads, Facebook Ads, Zalo OA, Tiktok và các nền tảng khác trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm ra số chuyển đổi đơn hàng.

- Theo dõi sự thay đổi của các thuật toán, nền tảng và công nghệ, nghiên cứu và vận dụng các phương pháp mới trong ngành quảng cáo kỹ thuật số để đưa ra các chiến lược nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.

- Sáng tạo và phát triển nội dung quảng cáo

- Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hoá chi phí cho từng chiến dịch để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc chuyển đổi doanh thu

- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu suất

- Hỗ trợ các phòng ban trong những công việc có liên quan