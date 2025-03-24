Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược quảng cáo cho các kênh như Google Ads, Facebook Ads, Zalo OA, Tiktok và các nền tảng khác trong lĩnh vực quà tặng doanh nghiệp.
- Chịu trách nhiệm ra số chuyển đổi đơn hàng.
- Theo dõi sự thay đổi của các thuật toán, nền tảng và công nghệ, nghiên cứu và vận dụng các phương pháp mới trong ngành quảng cáo kỹ thuật số để đưa ra các chiến lược nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- Sáng tạo và phát triển nội dung quảng cáo
- Theo dõi, quản lý ngân sách và tối ưu hoá chi phí cho từng chiến dịch để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc chuyển đổi doanh thu
- Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu suất
- Hỗ trợ các phòng ban trong những công việc có liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống

Công Ty TNHH Thương Mại Vitamin Cuộc Sống

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 78/1C Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

