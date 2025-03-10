Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 7 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng , Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch Content Marketing , biên tập nội dung hình ảnh/ video truyền thông của các nền tảng như Facebook/ Website/ Tiktok/ Instagram... Mở rộng các kênh chưa khai thác. Quản lý các kênh truyền thông của nhãn hàng.
Làm việc với các KOC-KOLs đảm bảo truyền thông đúng nội dung của chiến dịch, các công việc liên quan đến thương hiệu.
Phối hợp với các team khác thuộc phòng ban Marketing (designer, digital...) để triển khai các nội dung truyền thông quảng cáo.
Nghiên cứu, phân tích hoạt động Marketing của đối thủ, thị trường để đưa ra kế hoạch content marketing.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng sáng tạo nội dung, bắt trend nhanh.
Có độ tuổi từ 1999-1995
Có kiến thức cơ bản về Marketing
Cẩn thận, chủ động và có trách nhiệm với công việc.
Thật thà, cởi mở, ham học hỏi, thái độ làm việc tốt.
Có kinh nghiệm trên 2 năm trong lĩnh vực Content Marketing hoặc làm việc ở vị trí tương đương.

Tại HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 15.000.000 VNĐ/ tháng + KPI (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn ca 600.000vnd + Thưởng.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí leader, trưởng nhóm, phát triển khả năng và nghề nghiệp.
Được làm việc trong môi trường thoải mái, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE

HỘ KINH DOANH AVENTUS COFFEE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 268 Khương Đình , Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

