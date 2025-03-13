Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - P103 - 25 Láng Trung (đối diện 26 Láng Trung), Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng và quản lý các chiến lược marketing

Nghiên cứu, phân tích và cập nhật xu thế thị trường, lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận diện thương hiệu

Quản lý nội dung và tối ưu hóa các kênh quảng cáo bao gồm mạng xã hội, website, email, online/offline

Quản lý hiệu suất của từng chiến dịch và báo cáo với BGĐ, đưa ra các đề xuất cải thiện, tối ưu ngân sách

Quản lý và đào tạo đội ngũ marketing

Tổ chức và giám sát các hoạt động truyền thông

Hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ công việc cho cấp dưới khi cần (gặp gỡ khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố ngoài công trường, trong công ty, sự cố truyền thông, ...)

Nội dung công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các chuyên ngành liên quan

Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn

Mạnh về social media, quay chụp, hình ảnh, nắm vững các đặc tính của mạng xã hội

Kỹ năng đào tạo và quản lý đội nhóm

Có khả năng phân tích dữ liệu và nhạy bén với các xu hướng thị trường

Có laptop làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 từ Thứ Hai đến hết Thứ Bảy

Nghỉ trưa: 12h30 -13h30

Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ 7 và các ngày Chủ Nhật trong tháng

2. Quyền lợi

Lương cứng: 12.000.000đ - 15.000.000đ/tháng

Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương cứng

Nghỉ phép năm, BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, ...

Thưởng hoa hồng theo dự án

Thưởng chủ động và hiệu suất công việc hàng tháng

Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty

Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI

