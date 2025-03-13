Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
- Hà Nội:
- P103
- 25 Láng Trung (đối diện 26 Láng Trung), Láng Hạ, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng và quản lý các chiến lược marketing
Nghiên cứu, phân tích và cập nhật xu thế thị trường, lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm, nâng cao nhận diện thương hiệu
Quản lý nội dung và tối ưu hóa các kênh quảng cáo bao gồm mạng xã hội, website, email, online/offline
Quản lý hiệu suất của từng chiến dịch và báo cáo với BGĐ, đưa ra các đề xuất cải thiện, tối ưu ngân sách
Quản lý và đào tạo đội ngũ marketing
Tổ chức và giám sát các hoạt động truyền thông
Hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ công việc cho cấp dưới khi cần (gặp gỡ khách hàng, chốt đơn hàng, sự cố ngoài công trường, trong công ty, sự cố truyền thông, ...)
Nội dung công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn
Mạnh về social media, quay chụp, hình ảnh, nắm vững các đặc tính của mạng xã hội
Kỹ năng đào tạo và quản lý đội nhóm
Có khả năng phân tích dữ liệu và nhạy bén với các xu hướng thị trường
Có laptop làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI Thì Được Hưởng Những Gì
Giờ làm việc: 08h30 - 17h30 từ Thứ Hai đến hết Thứ Bảy
Nghỉ trưa: 12h30 -13h30
Nghỉ hàng tuần: 02 ngày Thứ 7 và các ngày Chủ Nhật trong tháng
2. Quyền lợi
Lương cứng: 12.000.000đ - 15.000.000đ/tháng
Thử việc 01 tháng hưởng 85% lương cứng
Nghỉ phép năm, BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, ...
Thưởng hoa hồng theo dự án
Thưởng chủ động và hiệu suất công việc hàng tháng
Thưởng cuối năm theo tình hình hoạt động của công ty
Được tạo điều kiện học tập, nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ KASI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI