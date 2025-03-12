Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 100

- 102 Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Sáng tạo nội dung:
Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai các nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, blog, v.v.).
Viết bài, biên tập nội dung, tạo infographic, thiết kế hình ảnh về, v.v.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng nội dung mới nhất.
Sản xuất video về hoạt động, thương hiệu, sản phẩm Công ty:
Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản và quay dựng các video marketing.
Chỉnh sửa video, thêm hiệu ứng, âm thanh, v.v.
Quản lý và tối ưu hóa các video trên các nền tảng trực tuyến.
Hỗ trợ các hoạt động marketing khác:
Tham gia vào các chiến dịch marketing và sự kiện của công ty.
Hỗ trợ phân tích và đánh giá hiệu quả của các nội dung và video.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.
Có đam mê và năng khiếu sáng tạo nội dung và video.
Có khả năng viết lách tốt, tư duy thẩm mỹ và khả năng thiết kế cơ bản.
Có kiến thức cơ bản về quay dựng và chỉnh sửa video.
Có tinh thần học hỏi, chủ động và trách nhiệm trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video là một lợi thế (ví dụ: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects).

Tại Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương thực tập và sản phẩm của Công ty.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được tham gia vào các dự án marketing thực tế và sáng tạo.
Được hướng dẫn và hỗ trợ bởi đội ngũ marketing giàu kinh nghiệm.
Có cơ hội được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.
Hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam

Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 100-102, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

