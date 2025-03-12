Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Oriflame Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100 - 102 Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, HCMC, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc

Sáng tạo nội dung:

Hỗ trợ lên ý tưởng và triển khai các nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông của công ty (website, mạng xã hội, blog, v.v.).

Viết bài, biên tập nội dung, tạo infographic, thiết kế hình ảnh về, v.v.

Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng nội dung mới nhất.

Sản xuất video về hoạt động, thương hiệu, sản phẩm Công ty:

Hỗ trợ lên ý tưởng, viết kịch bản và quay dựng các video marketing.

Chỉnh sửa video, thêm hiệu ứng, âm thanh, v.v.

Quản lý và tối ưu hóa các video trên các nền tảng trực tuyến.

Hỗ trợ các hoạt động marketing khác:

Tham gia vào các chiến dịch marketing và sự kiện của công ty.

Hỗ trợ phân tích và đánh giá hiệu quả của các nội dung và video.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê và năng khiếu sáng tạo nội dung và video.

Có khả năng viết lách tốt, tư duy thẩm mỹ và khả năng thiết kế cơ bản.

Có kiến thức cơ bản về quay dựng và chỉnh sửa video.

Có tinh thần học hỏi, chủ động và trách nhiệm trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video là một lợi thế (ví dụ: Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects).

Quyền Lợi

Hưởng lương thực tập và sản phẩm của Công ty.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia vào các dự án marketing thực tế và sáng tạo.

Được hướng dẫn và hỗ trợ bởi đội ngũ marketing giàu kinh nghiệm.

Có cơ hội được xem xét trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thực tập.

Hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

