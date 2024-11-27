Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Mommy & Baby Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mommy & Baby Center
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mommy & Baby Center

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 20, Ngõ 55 Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1 Lên kế hoạch, xây dựng kịch bản và quay dựng video Tik Tok;
2 Phân tích thị hiếu khán giả từ đó đưa ra kế hoạch phát triển kênh theo từng giai đoạn phù hợp.
3. Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh;
4 Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, quảng bá cho video/kênh;
5 Chỉnh sửa video đơn giản, bằng điện thoại (Capcut, VN, Snapshot,...) hoặc máy tính để cho ra video hoàn chỉnh;
6 Nắm bắt và cập nhật thường xuyên các trends, xu hướng mới nhất của TikTok;
7 Báo cáo công việc cuối tuần cho Quản lý;
8 Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy thẩm mỹ & hình ảnh tốt.
Yêu thích tìm tòi &, nhạy bén trong việc bắt trend Tiktok.
Có kỹ năng viết lách, khả năng sáng tạo content phong phú.
Có khả năng quay, edit video bằng các app phổ biến: capcut, tiktok...
Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mommy & Baby Center Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn; Phụ cấp ăn trưa.
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu và 02 Thứ 7 trong tháng
Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);
Môi trường làm việc tập hợp những người trẻ trung, thân thiện và năng động, sáng tạo,
Được hỗ trợ định hướng công việc và lộ trình nghề nghiệp và lộ trình phát triển bản thân rõ ràng.
Được xét duyệt tăng lương định kỳ & thưởng cuối năm theo kết quả công việc.
Được tham gia teambuilding, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, Tết, Lương tháng 13, các chế độ đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Mommy & Baby Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Mommy & Baby Center

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20, Ngõ 55 Đỗ Quang, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

