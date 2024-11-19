Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Passio Golf Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Passio Golf Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Passio Golf Việt Nam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 71, Phố Đỗ Quang, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nghiên cứu, lên ý tưởng và sản xuất nội dung sáng tạo, hấp dẫn về Golf (bài viết, infographic, Video,...) để thu hút và tương tác với đối tượng khách hàng mục tiêu
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội (FB, Instagram,...) một cách thường xuyên và hiệu quả
Có kinh nghiệm xây dựng Group và truyền thông cho sản phẩm trên MXH
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các chiến dịch marketing
Sáng tạo các ý tưởng nội dung độc đáo và mới lạ để tạo sự khác biệt
Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Thông tin cơ bản:
- Độ tuổi: 22-35 tuổi
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan như Marketing, Truyền thông, báo chí,,...
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm viết bài, sáng tạo nội dung đa nền tảng
- Có kinh nghiệm xây dựng tương tác cho các kênh Group, Fanpage, Tiktok,...
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến Golf
- Có thể làm việc linh hoạt/ remote
3. Kỹ năng, phẩm chất
- Sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Đam mê viết lách, sáng tạo nội dung
- Có khả năng thích nghi nhanh với công việc/ môi trường mới
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và hoàn thành công việc trong thời gian ngắn
- Khả năng quản lý công việc tốt
Thời gian làm việc: 08h00-17h00; Nghỉ trưa: 12h00-13h00
Từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc đặc thù công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Passio Golf Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương:
- Lương: 9.000.000 - 12.000.000 đ/tháng theo năng lực
2. Phụ cấp:
- Sử dụng điện thoại, máy tính theo trang bị của công ty
- Gửi xe máy miễn phí
3. Bảo hiểm:
- Thời điểm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Sau khi thành nhân viên chính thức.
4. Chế độ đãi ngộ khác:
- Thưởng các ngày lễ, Tết, lương tháng 13, nghỉ phép 12 ngày/năm, ...
- Du lịch, team building, nghỉ mát.
- Môi trường làm việc trẻ 9x, năng động, sáng tạo có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Thời gian thử việc: 02 tháng
- Chế độ đãi ngộ trong thời gian thử việc: 85% lương chính thức.
- Được đào tạo về golf và hướng dẫn để tiếp nhận công việc nhanh nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Passio Golf Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4, Đường Phan Đạt Đức - Phường Long Thạnh Mỹ - Thành phố Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh.

