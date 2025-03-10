Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần PayPay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 72/203 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, phát triển nội dung cho website, blog, fanpage, email marketing,...

Viết bài PR, case study, tài liệu hướng dẫn về sản phẩm/dịch vụ công nghệ.

Lên kế hoạch và triển khai nội dung theo chiến lược marketing.

Nghiên cứu từ khóa, tối ưu bài viết chuẩn SEO.

Hỗ trợ sáng tạo nội dung cho quảng cáo, landing page, video, infographic.

Phối hợp với team Design, SEO, Ads để tối ưu hiệu quả nội dung.

Theo dõi, phân tích hiệu suất nội dung và đề xuất cải thiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Content Marketing, ưu tiên lĩnh vực công nghệ, phần mềm…

Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng diễn giải các nội dung kỹ thuật một cách dễ hiểu, thu hút.

Biết tối ưu bài viết chuẩn SEO là một lợi thế

Hiểu biết về Digital Marketing, Social Media

Có tư duy sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Biết cơ bản về thiết kế (Canva, Photoshop) hoặc chỉnh sửa video là điểm cộng.

Tại Công ty cổ phần PayPay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo đúng năng lực.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiếnlên vị trí team leader, quản lý.

Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới, làm việc trong môi trường startup/công nghệ năng động

Ghi nhận thành tích, tăng lương và thưởng kịp thời.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ, nghỉ phép theo quy định

Thưởng Lễ Tết, 30/4; 1/ 5; 2/9…. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Sinh nhật, ốm đau, sinh con, ma chay, hiếu hỉ theo mức quy định của Công ty.

Teambuilding, nghỉ mát….. (theo tình hình hoạt động thực tế của Công ty)

Được tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức: kĩ năng mềm, nâng cao trình độ chuyên môn…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần PayPay

