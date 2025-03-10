Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Creamy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hộ Kinh Doanh Creamy
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Hộ Kinh Doanh Creamy

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Hộ Kinh Doanh Creamy

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tân Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả, trực quan.
Tổ chức, giám sát các chiến dịch quảng cáo/ truyền thông (social media, events…), và khuyến mãi.
Nghiên cứu và phân tích thị trường để đánh giá xu hướng, nhận diện thương hiệu và các dự án cạnh tranh.
Tối ưu hóa nội dung SEO và Google Analytics.
Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm ở mảng content, branding là 1 lợi thế.
Hiểu rõ các kỹ thuật nghiên cứu thị trường, phương pháp phân tích dự liệu và thống kê.
Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tuyệt vời.
Khả năng tổ chức và quản lý thời gian.
Kỹ nằn làm việc độc lập, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Hộ Kinh Doanh Creamy Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá theo năng lực.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Nghỉ phép năm, lễ Tết theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Creamy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Creamy

Hộ Kinh Doanh Creamy

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 67 Trần Khánh Dư, Tân Định, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

