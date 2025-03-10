Tuyển Digital Marketing Hộ Kinh Doanh Creamy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Lên ý tưởng và phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả, trực quan.

Tổ chức, giám sát các chiến dịch quảng cáo/ truyền thông (social media, events…), và khuyến mãi.

Nghiên cứu và phân tích thị trường để đánh giá xu hướng, nhận diện thương hiệu và các dự án cạnh tranh.

Tối ưu hóa nội dung SEO và Google Analytics.

Các nhiệm vụ khác do Quản lý trực tiếp giao.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm ở mảng content, branding là 1 lợi thế.

Hiểu rõ các kỹ thuật nghiên cứu thị trường, phương pháp phân tích dự liệu và thống kê.

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tuyệt vời.

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian.

Kỹ nằn làm việc độc lập, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao.

Quyền Lợi

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá theo năng lực.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo.

Nghỉ phép năm, lễ Tết theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển

