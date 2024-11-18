Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ phần DaeYang
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty Cổ phần DaeYang

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ phần DaeYang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 334 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả
Nghiên cứu, phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu và hành vi người dùng trên Facebook.
Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, theo dõi hiệu quả và báo cáo kết quả định kỳ.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất về Facebook Ads.
Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện chiến dịch quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực chạy quảng cáo Facebook Ads.
Hiểu biết sâu rộng về các tính năng và công cụ của Facebook Ads.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Tại Công Ty Cổ phần DaeYang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương THỎA THUẬN KHI PHỎNG VẤN
Công ty trả lương mồng 5 hàng tháng
Đóng bhxh đầy đủ sau 02 tháng gắn bó
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần DaeYang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ phần DaeYang

Công Ty Cổ phần DaeYang

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn TT02 ngõ 536 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

