Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Dương

Công ty TNHH CTKF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô XN4

- 3B KCN Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam, Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất của nhà máy
-
- Quản lý và giám sát nhân sự
- Kiểm soát chất lượng, quản lý tài chính và chi phí sản xuất
- Lập kế hoạch và giám sát hoạt động kho
- Tối ưu hóa quy trình quản lý kho
- Kiểm soát tồn kho và An toàn trong kho
- Phân tích và báo cáo cho Ban lãnh đạo
- Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật
- Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành cơ hoặc điện hoặc các ngành kỹ thuật liên quan
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành cơ hoặc điện hoặc các ngành kỹ thuật liên quan
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm:
+ Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong quản lý sản xuất, trong đó có 3-5 năm ở vị trí quản lý nhà máy.
+ Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất quy mô lớn, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm quản lý sản xuất
Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo Am hiểu công nghệ và quy trình sản xuất Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình Có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực tốt.
Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo
Am hiểu công nghệ và quy trình sản xuất
Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình
Có tinh thần trách nhiệm cao, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực tốt.

Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: Thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực
Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu có kết quả làm việc xuất sắc).
Lương khởi điểm: Thỏa thuận theo kinh nghiệm, năng lực
Phụ cấp hằng tháng: Ăn trưa, chuyên cần, xăng xe, nhà ở.
Trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
Thời gian nhận lương: từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 10 hàng tháng.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Chính sách đãi ngộ công bằng, tương xứng.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Xét duyệt tăng lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm (tháng thứ 3 nếu có kết quả làm việc xuất sắc).
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH - BHYT – BHTN, nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH CTKF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô XN4-3B, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị Trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

