Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BBAE LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Hồ

Mô Tả Công Việc

Tham mưu và đề xuất ý tưởng về thiết kế cho nhóm content, đảm bảo công việc đủ số lượng, đúng tiến độ, hiệu quả truyền thông tốt

Lên ý tưởng, thực hiện thiết kế các ấn phẩm truyền thông: Internal materials, Catalogue, Logo, Brochure, Leaflet, Profile,..

Thiết kế POSM các sự kiện của công ty: Thư mời, backdrop, standee, poster, banner, voucher,...

Thiết kế các ấn phẩm Digital như: facebook banner, giao diện landing page, web dự án, thiệp mời...

Xây dựng và quản lý hình ảnh trên các kênh online: Website, Fanpage, Youtube.

Phát triển concept, thiết kế các tài liệu quảng cáo, truyền thông, marketing... theo yêu cầu của các cá nhân, đơn vị liên quan thuộc phòng Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

Thẩm mỹ tốt, hiểu biết tốt về các nguyên tắc thiết kế (kiểu chữ, màu sắc, bố cục, ...)

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế đồ họa (Photoshop, Illustrator,...)

Có kĩ năng biên tập video

Có máy tính cá nhân

Quyền Lợi

Lương hấp dẫn 12-15tr/ tháng tùy theo năng lực.

Thời gian làm việc: 9h00-18h00, nghỉ trưa 12h30-14h00, nghỉ hai Thứ 7 trong tháng.

Làm việc trực tiếp với manager dự án, là một nơi vừa làm việc vừa học trải nghiệm kiến thức mới.

Được tự do sáng tạo, thể hiện bản thân, không gò bó, không khuôn mẫu.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp

Đảm bảo hưởng mọi quyền lợi: thưởng lễ, Tết; teambuilding; sinh nhật; nghỉ mát;

Thưởng theo thành tích và sự tăng trưởng của công ty.

Được tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm, các hoạt động ngoại khóa, team building, du lịch hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển

