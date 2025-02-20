Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH WELAST làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH WELAST
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH WELAST

Hành chính nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH WELAST

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 289A Khuất Duy Tiến, Tòa Vinaconex 1

- Sảnh C2, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Xây dựng và phát triển các quy trình nhân sự
- Nghiên cứu và phân tích: các quy trình nhân sự hiện tại, đánh giá tính hiệu quả và xác định các điểm cần cải tiến.
- Tối ưu hóa quy trình:Đưa ra cải tiến hiệu quả hơn, giảm thiểu thủ tục rườm rà và đảm bảo tính thực thi.
2. Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự
- Phát triển chính sách:
- Đề xuất và triển khai chính sách về: lương thưởng, phúc lợi, đào tạo, thăng tiến.
- Tham gia đề xuất, sửa đổi, bổ sung các chính sách đãi ngộ và các biện pháp khuyến khích NLĐ làm việc.
- Xây dựng các tiêu chuẩn: đánh giá công việc, mức thưởng phạt và tiêu chí tuyển dụng
- Triển khai và giám sát thực hiện chính sách trong toàn công ty
3. Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác
- Cung cấp các giải pháp nhân sự cho Ban lãnh đạo.
- Hướng dẫn các phòng ban về quy trình, chính sách nhân sự.
- Phối hợp với Trưởng bộ phận thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng.
4. Đánh giá và cải tiến các quy trình, chính sách nhân sự
- Thu thập phản hồi từ nhân viên và các bộ phận liên quan
- Đề xuất cải tiến dựa trên phản hồi và kết quả thực tế

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp ĐH trở lên: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...;
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và triển khai xây dựng hệ thống, chính sách đãi ngộ tại các Công ty.
- Mạnh C&B.
- Tư duy hệ thống, định hướng tự động hóa
- Có Kiến thức xây dựng, phát triển hệ thống nhân sự và chính sách lao động.
2. Kỹ năng
- Thành thạo Word, Excel
- Kỹ năng tổ chức: có khẳ năng thiết lập hệ thống và quy trình rõ ràng, mạch lạc
- Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình và truyền đạt ý tưởng
- Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề
- Sử dụng công nghệ: có khả năng sử dụng được các công cụ quản lý nhân sự, phần mềm nhân sự. Biết sử dụng ChatGPT, AI vào công việc.
- Có Tiếng Anh tốt (TOEIC > 600) là một lợi thế
3. Tính cách:
- Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận
- Chịu được áp lực cao.
- Có tinh thần trách nhiệm.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH WELAST Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP:
- Phụ cấp gửi xe + ăn trưa.
- Thưởng theo hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.
- Performance review 6 tháng/lần.
- Thưởng lễ tết theo quy định chung của công ty.
- PHÚC LỢI KHÁC:
- Được cung cấp đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc.
- Đóng BHXH đầy đủ theo luật.
- Môi trường trẻ trung, năng động.
- Tham gia các hoạt động: Sinh nhật, Team building, Du lịch, ... cùng công ty.
- Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELAST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WELAST

CÔNG TY TNHH WELAST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18T1 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

