Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH WELAST làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 289A Khuất Duy Tiến, Tòa Vinaconex 1 - Sảnh C2, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

1. Xây dựng và phát triển các quy trình nhân sự

- Nghiên cứu và phân tích: các quy trình nhân sự hiện tại, đánh giá tính hiệu quả và xác định các điểm cần cải tiến.

- Tối ưu hóa quy trình:Đưa ra cải tiến hiệu quả hơn, giảm thiểu thủ tục rườm rà và đảm bảo tính thực thi.

2. Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự

- Phát triển chính sách:

- Đề xuất và triển khai chính sách về: lương thưởng, phúc lợi, đào tạo, thăng tiến.

- Tham gia đề xuất, sửa đổi, bổ sung các chính sách đãi ngộ và các biện pháp khuyến khích NLĐ làm việc.

- Xây dựng các tiêu chuẩn: đánh giá công việc, mức thưởng phạt và tiêu chí tuyển dụng

- Triển khai và giám sát thực hiện chính sách trong toàn công ty

3. Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận khác

- Cung cấp các giải pháp nhân sự cho Ban lãnh đạo.

- Hướng dẫn các phòng ban về quy trình, chính sách nhân sự.

- Phối hợp với Trưởng bộ phận thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng.

4. Đánh giá và cải tiến các quy trình, chính sách nhân sự

- Thu thập phản hồi từ nhân viên và các bộ phận liên quan

- Đề xuất cải tiến dựa trên phản hồi và kết quả thực tế

1. Yêu cầu và kinh nghiệm

- Tốt nghiệp ĐH trở lên: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh...;

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và triển khai xây dựng hệ thống, chính sách đãi ngộ tại các Công ty.

- Mạnh C&B.

- Tư duy hệ thống, định hướng tự động hóa

- Có Kiến thức xây dựng, phát triển hệ thống nhân sự và chính sách lao động.

2. Kỹ năng

- Thành thạo Word, Excel

- Kỹ năng tổ chức: có khẳ năng thiết lập hệ thống và quy trình rõ ràng, mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình và truyền đạt ý tưởng

- Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề

- Sử dụng công nghệ: có khả năng sử dụng được các công cụ quản lý nhân sự, phần mềm nhân sự. Biết sử dụng ChatGPT, AI vào công việc.

- Có Tiếng Anh tốt (TOEIC > 600) là một lợi thế

3. Tính cách:

- Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận

- Chịu được áp lực cao.

- Có tinh thần trách nhiệm.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH WELAST Thì Được Hưởng Những Gì

- THU NHẬP:

- 13.000.000 - 15.000.000 VND tuỳ theo năng lực + Thưởng hiệu quả (2 lần/năm).

- Phụ cấp gửi xe + ăn trưa.

- Thưởng theo hiệu quả công việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.

- Performance review 6 tháng/lần.

- Thưởng lễ tết theo quy định chung của công ty.

- PHÚC LỢI KHÁC:

- Được cung cấp đủ trang thiết bị để phục vụ cho công việc.

- Đóng BHXH đầy đủ theo luật.

- Môi trường trẻ trung, năng động.

- Tham gia các hoạt động: Sinh nhật, Team building, Du lịch, ... cùng công ty.

- Cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WELAST

