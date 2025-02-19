Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia vào quá trình tuyển dụng và tuyển chọn nhân sự.

Đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ Ứng viên từ các nguồn thông tin (Web việc làm, mạng xã hội,…)

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng và dự trù ngân sách, xây dựng chân dung Ứng viên và triển khai tuyển dụng nhân sự trên các kênh phù hợp.

Tham mưu ý kiến/ đóng góp vào quy trình tuyển dụng và làm việc tại Công ty.

Theo dõi quá trình thử việc và đánh giá công việc cùng Quản lý các phòng ban.

Truyền thông văn hoá Công ty, quy định, chính sách đến Người Lao Động.

Thực hiện các công việc hành chính và tổ chức sự kiện khác theo yêu cầu.

Báo cáo kịp thời tiến độ công việc và báo cáo định kỳ đến Cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng chuyên ngành về quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh,…

Có kinh nghiệm tuyển dụng trong Ngành Dược.

Mạnh về tuyển dụng và xây dựng mối quan hệ với Ứng viên.

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại vị trí HCNS Tổng Hợp

Chủ động trong công việc và có trách nhiệm cao.

Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 12 triệu trở lên, deal theo năng lực.

Luôn đảm bảo quyền lợi về BHXH, HĐLĐ theo đúng quy định nhà nước.

Thưởng Lễ/Tết, lương tháng 13, sinh nhật, …

Xét tăng lương hằng năm/ theo năng lực, …

Du lịch, team building ở trong và ngoài nước, …

Được trang bị dụng cụ/ công cụ hỗ trợ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến

