Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOMEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: 137 Nguyễn Thị Nhung , phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Kế toán tổng hợp nội bộ
Tổng hợp,quản lý và theo dõi thu chi từng công trình, kiểm soát nguồn chi phí đầu vào – ra.
Theo dõi kiểm tra nguồn thu, chi hàng tháng, báo cáo theo dõi chi phí dự án, doanh thu theo chỉ thị Ban Giám Đốc.
Sắp xếp, tổng hợp lưu trữ hồ sơ, hợp đồng giữa công ty với chủ đầu tư, thầu phụ các công trình, tổng hợp và thu hồi công nợ chủ đầu tư, đối tác và khách hàng.
Lên đề xuất thanh toán, chi thanh toán, tổng hợp ủy nhiệm chi, thu.
Soạn hợp đồng chủ đầu tư, thầu phụ, in ký và đóng dấu, theo dõi gửi, nhận hồ sơ, đảm bảo hợp đồng được ký kết đầy đủ thủ tục pháp lý.
Theo dõi tiến độ, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình, đề nghị thanh toán, làm việc trao đổi trực tiếp với đối tác, chủ đầu tư, hỗ trợ các phòng ban kiểm tra hồ sơ, xác nhận khối lượng.
Lập bảng kê tổng hợp hóa đơn theo từng ngày, tháng, quý, năm. Theo dõi, kiểm soát chi phí đóng thuế/quý và thu nhập doanh nghiệp/năm.
Hỗ trợ kế toán thuế làm báo cáo tài chính trên phần mềm Misa.
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hóa đơn. Tổng hợp, kiểm tra hóa đơn theo quý, năm
Theo dõi, tính thuế thu nhập cá nhân từng nhân sự
Lập bảng kê theo dõi các chi phí phát sinh, doanh thu, lợi nhuận từng công trình.
Hành chính nhân sự
Nhân sự:
Tuyển dụng: Lập mô tả công việc, kế hoạch tuyển dụng, hẹn phỏng vấn ứng viên, trực tiếp phỏng vấn và đánh giá ứng viên, tham mưu tuyển dụng
Phụ trách C&B, BHXH,...
Làm hợp đồng lao động, theo dõi và tái ký
Đánh giá kết quả công việc, kỷ luật,... của nhân viên, đề xuất tăng lương, khen thưởng, xử phạt
Hành chính
Quản lý, mua trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm
Quản lý chi phí văn phòng, bảo quản thiết bị, con dấu văn phòng
Tốt nghiệp đại học liên quan chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm đi làm từ 3 năm
Kỹ năng tổ chức, phân tích số liệu, xử lý vấn đề tốt
Quản lý thu - chi cứng
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm.
Được tham gia các du lịch team building hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật theo quy định của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Xem xét năng lực tăng lương 1 năm/lần
