Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Công nghệ sạch Đồng Nai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Các công việc như: quản lý, sắp xếp văn bản, hồ sơ nhân sự - Thực hiện lưu trữ hồ sơ thông tin nhân sự (bản cứng, bản mềm)

• Theo dõi và cập nhật quản lý hồ sơ, danh sách nhân viên của công ty.

• Soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động (thử việc + chính thức)

• Thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên của công ty (tăng giảm nhân sự, chốt sổ BHXH, các chế độ ốm, thai sản, theo dõi chi phí đóng BHXH hàng tháng)

• Khai báo đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, khai báo danh sách giảm trừ gia cảnh (đăng ký MST thuế cho các đối tượng giảm trừ gia cảnh)

• Định kỳ khai lập báo cáo lao động cho Sở LĐTBXH

• Tham gia công tác quản lý ISO của Công ty

• Tổ chức các hoạt động sinh nhật, lễ hội cho CB-CNV