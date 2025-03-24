Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai hoạt động bán hàng tại showroom

Xây dựng, phối hợp triển khai các chương trình tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ khách hàng. Nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chính sách về giá cả, khuyến mại.

Quản lý nội thất, cơ sở vật chất trong showroom

Xử lý các vấn đề phát sinh tại cửa hàng.

Theo dõi số liệu xuất - nhập - tồn hàng hóa tại Showroom

Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng trên phần mềm Misa

Phụ trách các công việc hành chính của showroom Trà.

Báo cáo doanh thu và các công việc khác theo sự phân công của BLĐ Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính; Nữ (25 -35 tuổi)

Có ngoại hình ưa nhìn

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Tài Chính, Kế toán, Kiểm toán,...

Thành thạo 1 phần mềm kế toán bất kỳ.

Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hóa Việt Nam, tín ngưỡng của người Việt.

Có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương 8-10 triệu/tháng (Theo năng lực)

Mức lương 8-10 triệu/tháng (Theo năng lực)

Các chế độ theo quy định của pháp luật và phúc lợi đãi ngộ của công ty: BHXH, Hoạt động teambuilding, du lịch thường niên, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, xét tăng lương 1 năm/2 lần..

Các khoản phụ cấp khác như: máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13 ...theo quy định của Công ty.

máy tính làm việc, vé gửi xe, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13

Được học tập, đào tạo làm việc trong môi trường trẻ, năng động

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7 (8h30-12h30; 13h30-17h30);

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện, đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau.

Được tham gia nhiều khóa học miễn phí để phát triển bản thân, kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin