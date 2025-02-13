Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 58A Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
5. Báo cáo dòng tiền thực tế các dự án, cập nhật hàng ngày bao gồm tiền mặt và chuyển khoản ( bao gồm cả trên tài khoản công ty )
6. Kiểm soát hao hụt nguyên liệu tại các cửa hàng
7. Quản lý thông tin hợp đồng và bảo hiểm xã hội của nhân sự
8. Nộp báo cáo thuế hàng quý, BCTC năm, cập nhật và lưu trữ chứng từ - các công việc theo như quy định của kế toán thuế.
9. Xử lý các công việc giấy tờ khác liên quan đến yêu cầu của giám đốc
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán
Ưu tiên ứng viên Có tối thiểu ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có phương tiện đi lại.
Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB Thì Được Hưởng Những Gì
Đước đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định.
Lương thưởng theo KPI cuối năm
Được cung cấp máy tính và công cụ làm việc
Trợ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
