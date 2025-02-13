Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 58A Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

5. Báo cáo dòng tiền thực tế các dự án, cập nhật hàng ngày bao gồm tiền mặt và chuyển khoản ( bao gồm cả trên tài khoản công ty )

6. Kiểm soát hao hụt nguyên liệu tại các cửa hàng

7. Quản lý thông tin hợp đồng và bảo hiểm xã hội của nhân sự

8. Nộp báo cáo thuế hàng quý, BCTC năm, cập nhật và lưu trữ chứng từ - các công việc theo như quy định của kế toán thuế.

9. Xử lý các công việc giấy tờ khác liên quan đến yêu cầu của giám đốc

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Kế toán

Ưu tiên ứng viên Có tối thiểu ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có phương tiện đi lại.

Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB Thì Được Hưởng Những Gì

Đước đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định.

Lương thưởng theo KPI cuối năm

Được cung cấp máy tính và công cụ làm việc

Trợ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ cà phê LAB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.