Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 11, ngõ 19, đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thu, chi nội bộ hàng ngày

Công nợ đối với lái xe

Xuất hoá đơn

Tập hợp hoá đơn chứng từ gửi dịch vụ kế toán thuế theo tháng

Làm bảo hiểm xe khi có tai nạn hoặc có yêu cầu

Ký và hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm

Lưu trữ hồ sơ chứng từ

Yêu Cầu Công Việc

Có 1 năm kinh nghiệm trở lên

Ưu tiên có KN làm ngành vận tải taxi

Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực, lương 10-12 triệu.

Thưởng tháng lương thứ 13

Công việc ổn định, lâu dài, có cơ hội thăng tiến.

Mức lương, thưởng cạnh tranh với thị trường, tương xứng với vị trí và năng lực

Được hưởng các chế độ và các chính sách đãi ngộ như : BHXH, BHYT, BHTN

Các chế độ phúc lợi (du lịch hàng năm, sinh nhật, cưới ...& các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt

