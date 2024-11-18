Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 11, ngõ 19, đường Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thu, chi nội bộ hàng ngày
Công nợ đối với lái xe
Xuất hoá đơn
Tập hợp hoá đơn chứng từ gửi dịch vụ kế toán thuế theo tháng
Làm bảo hiểm xe khi có tai nạn hoặc có yêu cầu
Ký và hoàn thiện sổ sách kế toán cuối năm
Lưu trữ hồ sơ chứng từ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên
Ưu tiên có KN làm ngành vận tải taxi
Ưu tiên có KN làm ngành vận tải taxi
Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực, lương 10-12 triệu.
Thưởng tháng lương thứ 13
Công việc ổn định, lâu dài, có cơ hội thăng tiến.
Mức lương, thưởng cạnh tranh với thị trường, tương xứng với vị trí và năng lực
Được hưởng các chế độ và các chính sách đãi ngộ như : BHXH, BHYT, BHTN
Các chế độ phúc lợi (du lịch hàng năm, sinh nhật, cưới ...& các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Triệu Quốc Đạt
