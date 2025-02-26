Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 151 - 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xuất hóa đơn/ phiếu thu cho khách hàng

Theo dõi tiến độ thanh toán, tạm ứng của khách hàng theo hợp đồng và thực hiện đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ hóa đơn thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên trước khi thanh toán

Quản lý công nợ nhà cung cấp; các khoản tạm ứng, hoàn ứng cho nhân viên

Thực hiện hạch toán các giao dịch thu/chi hàng ngày, bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ lên phần mềm kế toán

Hỗ trợ Kế toán trưởng lập các tờ khai Thuế theo quy định

Thực hiện thủ tục liên quan BHXH, cho nhân viên

Công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương tự

Ưu tiên biết sử dụng Misa Amis, chứng chỉ kế toán trưởng

Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)

Có tinh thần trách nhiệm và trung thực.

Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 13tr trở lên, thoả thuận theo năng lực

Lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định nhà nước

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Giờ làm việc 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (Thứ 7: 8h30-12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin