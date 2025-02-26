Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào
- Hồ Chí Minh:
- 151
- 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Xuất hóa đơn/ phiếu thu cho khách hàng
Theo dõi tiến độ thanh toán, tạm ứng của khách hàng theo hợp đồng và thực hiện đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ hóa đơn thanh toán cho nhà cung cấp, nhân viên trước khi thanh toán
Quản lý công nợ nhà cung cấp; các khoản tạm ứng, hoàn ứng cho nhân viên
Thực hiện hạch toán các giao dịch thu/chi hàng ngày, bút toán phân bổ và kết chuyển cuối kỳ lên phần mềm kế toán
Hỗ trợ Kế toán trưởng lập các tờ khai Thuế theo quy định
Thực hiện thủ tục liên quan BHXH, cho nhân viên
Công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên biết sử dụng Misa Amis, chứng chỉ kế toán trưởng
Thành thạo tin học văn phòng (word, excel)
Có tinh thần trách nhiệm và trung thực.
Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ tết theo quy định nhà nước
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Giờ làm việc 8h30 – 17h30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (Thứ 7: 8h30-12h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Hoa Đào
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
