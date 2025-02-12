Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 291 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tiến hành kiểm tra chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh
- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả.
- Tiếp nhận kiểm tra đơn hàng, chi phí, doanh thu
- Lập báo cáo định kỳ nội bộ theo yêu cầu
- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ
- Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Kế toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán (Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành trang sức)
năm kinh nghiệm
Cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết
Có đạo đức nghề nghiệp tốt, khả năng làm việc đúng hạn và chịu trách nhiệm cao
đạo đức nghề nghiệp tốt
Kỹ năng phân tích tốt, xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả
Kỹ năng phân tích tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
