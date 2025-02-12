Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 291 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiến hành kiểm tra chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh

- Theo dõi công nợ phải thu – phải trả.

- Tiếp nhận kiểm tra đơn hàng, chi phí, doanh thu

- Lập báo cáo định kỳ nội bộ theo yêu cầu

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ

- Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán (Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành trang sức)

Cẩn thận, tỉ mỉ và chú ý đến chi tiết

Có đạo đức nghề nghiệp tốt, khả năng làm việc đúng hạn và chịu trách nhiệm cao

Kỹ năng phân tích tốt, xử lý tình huống nhanh chóng và hiệu quả

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn và các chế độ phúc lợi đầy đủ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC THỊNH HOLDINGS

