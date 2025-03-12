Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - 24 Bình Minh 1,Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng

- Quản lý thu chi, xuất hóa đơn

- Kiểm tra, đối soát doanh thu hàng ngày

- Hỗ trợ báo cáo doanh số, sổ sách kế toán

- Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý công việc suôn sẻ

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm

Biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như: word, Excel,…

Nhanh nhẹn, kỹ tính, trí nhớ tốt, năng động

Có trách nhiệm với công việc được giao;

Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh + thưởng theo hiệu suất

Được đào tạo và phát triển kỹ năng kế toán chuyên sâu

Ban Giám Đốc support nhiệt tình

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thoải mái, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP

