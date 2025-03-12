Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- 24 Bình Minh 1,Đà Nẵng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng
- Quản lý thu chi, xuất hóa đơn
- Kiểm tra, đối soát doanh thu hàng ngày
- Hỗ trợ báo cáo doanh số, sổ sách kế toán
- Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý công việc suôn sẻ
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm
Biết sử dụng các phần mềm tin học văn phòng như: word, Excel,…
Nhanh nhẹn, kỹ tính, trí nhớ tốt, năng động
Có trách nhiệm với công việc được giao;
Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi bắt đầu công việc.
Tại CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh + thưởng theo hiệu suất
Được đào tạo và phát triển kỹ năng kế toán chuyên sâu
Ban Giám Đốc support nhiệt tình
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, thoải mái, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VANG VIDA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
