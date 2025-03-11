Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34b đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin chính xác và có sẵn ngay lập tức khi cần.

- Hỗ trợ lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng.

- Theo dõi công nợ với nhà cung cấp.

- Trực tiếp tham gia kiểm kê, định lượng số lượng, phân loại hàng hóa.

- Phối hợp với kế toán mua hàng, đối chiếu số liệu phát sinh hàng ngày

- Các công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Kế toán, Kinh tế, Kiểm toán các trường CĐ/ĐH

- Thành thạo Microsoft Office và đã tiếp cận thao tác với các phần mềm kế toán tại trường học

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc.

- Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết

- Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.

- Nắm vững kiến thức các nguyên tắc kế toán và thông lệ báo cáo.

- Giao tiếp tốt tại văn phòng.

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý vận đơn

- Có các chứng chỉ kèm theo là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9-12 triệu

- Đóng BHXH đầy đủ

- Thưởng doanh thu, thưởng liên hoan hàng tháng

- Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, mở rộng mạng lưới quan hệ

- Làm việc trong môi trường thân thiện, vui vẻ

- Giờ làm việc : Từ 8h-17h Nghỉ 2 ngày thứ 7/tháng và các ngày CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nga Xuân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.