Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tổ 10 Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Thực hiện các công việc kế toán liên quan các hoạt động của Xưởng Dịch vụ:
+ Nhập -Xuất hàng tồn kho
+ Báo cáo Doanh thu
+ Chi phí và hiệu quả hoạt động của XDV
+ Tính toán lương năng suất của toàn bộ nhân sự Xưởng Dịch vụ.
- Các công việc khác theo sự phân công của KTT
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm 1 trở lên
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán
Tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc
- Thưởng Lễ Tết, cuối năm theo quy định của Công ty
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước
- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn
- Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
