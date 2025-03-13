Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tổ 10 Pháp Vân, Hoàng Liệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán liên quan các hoạt động của Xưởng Dịch vụ:

+ Nhập -Xuất hàng tồn kho

+ Báo cáo Doanh thu

+ Chi phí và hiệu quả hoạt động của XDV

+ Tính toán lương năng suất của toàn bộ nhân sự Xưởng Dịch vụ.

- Các công việc khác theo sự phân công của KTT

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm 1 trở lên

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc

- Thưởng Lễ Tết, cuối năm theo quy định của Công ty

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn

- Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện.

