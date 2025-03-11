Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ngõ 683 – Đường Nguyễn Khoái – Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Theo dõi, đối chiếu công nợ, các khoản thưởng, chính sách khuyến mại đối với các nhà cung cấp, khách hàng theo khu vực được phân công.
- Báo cáo theo yêu cầu và các công việc khác theo sự phân công của quản lý phòng.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: Từ 23-25 tuổi
- Sinh viên mới ra trường
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán các trường: Kinh tế Quốc Dân, Học viện tài chính, Đại học Thương mại
- Thành thạo Excel, tin học văn phòng.
- Ham học hỏi, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và phụ cấp từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Đóng BHXH ngay sau khi hết thời gian thử việc
- Thời gian làm việc từ: 8 giờ - 17 giờ, nghỉ 04 ngày bất kỳ trong tháng
- Hưởng đầy đủ ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, phúc lợi theo quy định của Công ty.
- Được đào tạo và làm việc trong công ty có quy mô nên rất thuận lợi trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 35, ngõ 683 Đường Nguyễn Khoái, Hoàng mai, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

