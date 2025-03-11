Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 683 – Đường Nguyễn Khoái – Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Kế toán nội bộ

- Theo dõi, đối chiếu công nợ, các khoản thưởng, chính sách khuyến mại đối với các nhà cung cấp, khách hàng theo khu vực được phân công.

- Báo cáo theo yêu cầu và các công việc khác theo sự phân công của quản lý phòng.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: Từ 23-25 tuổi

- Sinh viên mới ra trường

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán các trường: Kinh tế Quốc Dân, Học viện tài chính, Đại học Thương mại

- Thành thạo Excel, tin học văn phòng.

- Ham học hỏi, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương và phụ cấp từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Đóng BHXH ngay sau khi hết thời gian thử việc

- Thời gian làm việc từ: 8 giờ - 17 giờ, nghỉ 04 ngày bất kỳ trong tháng

- Hưởng đầy đủ ngày phép năm, thưởng Lễ, Tết, phúc lợi theo quy định của Công ty.

- Được đào tạo và làm việc trong công ty có quy mô nên rất thuận lợi trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ TIẾN

