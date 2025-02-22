Tuyển Kế toán nội bộ Showroom The Little Kitchen làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình Pearl 2, Nam Từ Liêm, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

● Thu ngân, quản lý quỹ tiền mặt, cập nhập các nguồn thu-chi, tồn quỹ tiền mặt hàng ngày

● Theo dõi, đối chiếu hàng hóa xuất- nhập kho với nhân viên kho/bán hàng hàng ngày

● Soạn thảo hợp đồng, báo giá, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng

● Theo dõi công nợ đơn hàng, lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định

● Làm các báo cáo theo yêu cầu cán bộ quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm 1 năm làm kế toán trở lên, ưu tiên ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực thương mại, bán lẻ

● Thành thạo tin học văn phòng

● Nhiệt tình, có trách nhiệm công việc cao, chủ động trong công việc

Tại Showroom The Little Kitchen Thì Được Hưởng Những Gì

● Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

● Thời gian làm việc: 8h30-19h30 từ Thứ Hai-Thứ Bảy (nghỉ trưa 1h)

● Được hưởng phụ cấp thâm niên và ngày nghỉ có lương khi làm đủ thời gian theo quy định của Công ty.

● Được được review lương hàng năm,được hương lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết.

● Chế độ phúc lợi: Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỉ… theo quy định Công ty.

● Môi trường làm việc văn minh, thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Showroom The Little Kitchen

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.