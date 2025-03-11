Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC PHÚ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa Trinity Tower số 145 đường Hồ Mễ Trì, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lập các phiếu thu- chi- ngân hàng trên phần mềm Misa

- Thu- chi tiền qua tài khoản cá nhân, Lập điện chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng

- Hạch toán ngân hàng từ phần mềm nội bộ lên phần mềm thuế

- Làm việc với ngân hàng để phát hành các bảo lãnh, cam kết tín dụng

- In ấn lưu trữ chứng từ thu chi, ngân hàng.

- Theo dõi các khoản ký quỹ với ngân hàng và CĐT để thu hồi kịp thời khi hết thời gian ký quỹ.

- Kiểm tra, hạch toán ĐNTT các chi phí quản lý của các bộ phận

- Hạch toán hóa đơn lên phần mềm kế toán thuế.

- Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp

Yêu cầu ứng viên

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán các trường Đại học

- Ứng viên có 6 tháng kinh nghiệm trở lên. Ưu tiên các ứng viên kinh nghiệm làm trong cty xây dựng và nội thất.

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, excel và phần mềm kế toán amis.

- Các yêu cầu khác: Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm đối với công việc.

Quyền Lợi

- Mức lương: Từ 8.000.000 đồng trở lên (Hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Tăng lương theo năng lực và định kỳ theo quy định của công ty

- Đầy đủ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Chế độ thưởng Lễ, Tết đầy đủ theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

