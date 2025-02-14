Tuyển Kế toán nội bộ Nissan Phạm Văn Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 26 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra đóng mở lệnh các xe vào xưởng ( Kiểm soát xe còn dở dang trong xưởng)

Theo dõi và hạch toán các khoản hỗ trợ sửa chữa.

Hạch toán tiền về ngân hàng từ các khoản phải thu sửa chữa.

Kiểm tra thu tiền, thu nợ và xuất hóa đơn cho khách nếu khách lấy HĐ VAT.

Quản lý công nợ phải thu của xưởng, công nợ bảo hiểm.

Tính toán và kiểm tra các khoản triết khấu hoa hồng cho khách.

Kiểm tra doanh thu dịch vụ, kiểm soát giá vốn dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Kế toán tài chính, Kế toán doanh nghiệp,....

Kinh nghiệm: từ 1 đến 2 năm làm vị trí tương đương.

Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 25-35, ngoại hình khá.

Trung thực và có trách nhiệm với công việc.

Khả năng tương tác, hỗ trợ đồng nghiệp tốt.

Tại Nissan Phạm Văn Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thu nhập từ 10 - 12 triệu (trao đổi qua buổi PV).

Lộ trình thăng tiến cụ thể.

Ăn trưa, gửi xe tại Công ty.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng lễ tết, thưởng cuối năm lương tháng 13.

Du lịch hàng năm.

Môi trường trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nissan Phạm Văn Đồng

