Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa CT5

- MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

• Giới tính: Nữ

• Độ tuổi từ 25-35 tuổi, ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

• Minh bạch và trung thực trong mọi vấn đề.

• Thành thạo phần mềm kế toán fast, misa.

• Có kiến thức cơ bản về kiểm toán và phân tích tài chính trong doanh nghiệp.

• Cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật về luật thuế, luật doanh nghiệp, luật đất đai...

• Tư duy tốt, chủ động, linh hoạt trong công việc.

• Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h00-17h00 từ T2-T7 (Nghỉ chiều T7 và Chủ nhật)
- Thu Nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực (9tr – 11tr)
- Thử việc 2 tháng
- Thử việc nhận 85% lương
- Thưởng quý, năm, lễ, Tết, sinh nhật - BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số No-10-LK398 Khu A- Khu đất dịch vụ Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

