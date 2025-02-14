Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa CT5 - MHDI, 89 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán



• Giới tính: Nữ



• Độ tuổi từ 25-35 tuổi, ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương



• Minh bạch và trung thực trong mọi vấn đề.



• Thành thạo phần mềm kế toán fast, misa.



• Có kiến thức cơ bản về kiểm toán và phân tích tài chính trong doanh nghiệp.



• Cập nhật đầy đủ, kịp thời quy định của pháp luật về luật thuế, luật doanh nghiệp, luật đất đai...



• Tư duy tốt, chủ động, linh hoạt trong công việc.



• Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc.

Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-12h, 13h00-17h00 từ T2-T7 (Nghỉ chiều T7 và Chủ nhật)

- Thu Nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực (9tr – 11tr)

- Thử việc 2 tháng

- Thử việc nhận 85% lương

- Thưởng quý, năm, lễ, Tết, sinh nhật - BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EVERLASTING VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin