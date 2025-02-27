Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 583/15B Tân Kỳ Tân Quý, P Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

+ Xử lý các chứng từ, hồ sơ, Xuất hóa đơn VAT, theo dõi hoá đơn đầu vào, tổng hợp thông tin Hóa đơn, sao kê ngân hàng

+ Chuẩn bị các hợp đồng, hồ sơ quyết toán với CĐT

+ Theo dõi tình hình công nợ, đôn đốc các đơn vị đến hạn thanh toán

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ hoá đơn thanh toán cho Nhà cung cấp, đội thợ.

+ Thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH cho nhân viên

+ Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, cập nhật danh sách nhân sự. Tính lương hàng tháng.

+ Làm việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trình độ cao đẳng trở lên

+ Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word)

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

+ Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS Thì Được Hưởng Những Gì

+ Tham gia đầy đủ BHXH/BHYT/BHTN theo quy định

+ Được hưởng các chế độ theo quy chế của công Ty

+ Được đánh giá tăng lương cùng các quyền lợi khác theo chính sách công ty

+ Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa: 12:00-13:30) từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)

+ Địa chỉ làm việc: 583/15B Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin