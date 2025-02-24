Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 145 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện việc ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ. Cập nhật, theo dõi các khoản phải thu, theo dõi công nợ và lập báo cáo.
Theo dõi và phân tích các tài khoản chi nội bộ để đảm bảo hợp lý dòng tiền.
Ghi nhận, cập nhật số liệu xuất nhập tồn nguyên phụ liệu, hàng hoá tồn kho.
Lập các báo cáo quản trị, các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán nội bộ.
Hỗ trợ lãnh đạo trong việc phân tích số liệu kế toán.
Phối hợp phòng Nhân sự kiểm kê và bảo quản tài sản cho Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hệ chính quy trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, kế toán doanh nghiệp, kiểm toán
Có đam mê trong lĩnh vực kế toán, sẵn sàng gắn bó, đồng hành và phát triển lâu dài cùng Công ty.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, biết và sử dụng tốt các phần mềm kế toán (Misa, Fast, Asoft…..
Nhanh nhạy, tích cực, quyết đoán.
Chủ động, sáng tạo, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến, đam mê nghề nghiệp, công bằng, chính trực, chịu được áp lực và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr-10tr tùy theo khả năng, năng lực làm việc. Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Đánh giá xét tăng lương theo năng lực.
Hỗ trợ may đo đồng phục khi ký HĐLĐ chính thức, các chế độ công tác phí…….
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Coffee & Tea Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 145 đường Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

