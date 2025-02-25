Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa GoldSilk đường Vạn Phúc Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Nhập và xử lí dữ liệu
+ Theo dõi, Kiểm soát, quản lý số liệu xuất nhập kho, tồn kho
+Làm lương, chấm công BHXH
+ Các yêu cầu khác khi phát sinh của Ban giám đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tương đương.
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm
Biết sử dụng các phần mềm kế toán như Misa
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được làm việc trong môi trường năng động.
+Mức lương : 7.500.000
+ Đóng BHXH, BHYT theo qui định, sau thời gian thử việc.
+ Nghỉ lễ, tết theo chế độ nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ
