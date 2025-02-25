Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa GoldSilk đường Vạn Phúc Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

+ Nhập và xử lí dữ liệu

+ Theo dõi, Kiểm soát, quản lý số liệu xuất nhập kho, tồn kho

+Làm lương, chấm công BHXH

+ Các yêu cầu khác khi phát sinh của Ban giám đốc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tương đương.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm

Biết sử dụng các phần mềm kế toán như Misa

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được làm việc trong môi trường năng động.

+Mức lương : 7.500.000

+ Đóng BHXH, BHYT theo qui định, sau thời gian thử việc.

+ Nghỉ lễ, tết theo chế độ nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TÀO THỊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.