Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 22/47 Lưu Hữu Phước, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhập số liệu tài chính, giá trị hàng hóa hằng ngày lên phần mềm Misa;
Thực hiện làm báo cáo tài chính theo ngày, tuần, tháng;
Tổng hợp số liệu báo cáo tài chính phục vụ báo cáo nội bộ hàng ngày, tuần, tháng;
Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng Kế toán yêu cầu.
Yêu Cầu Công Việc
Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên;
Có khả năng làm việc độc lập, đảm bảo các công việc đã được giao để hoàn thành công việc chung của cả bộ phận;
Có máy tính cá nhân;
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa, các phần mềm văn phòng khác như Word, Excel;
Trung thực, nhiệt tình, kỷ luật.




Quyền Lợi
Lương từ 10.000.000 - 12.000.000 tùy năng lực của ứng viên. Lương NET sẽ chốt trong khi phỏng vấn;
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung;
Được đào tạo thêm về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm;
Các phúc lợi BHXH, nghỉ lễ tết theo quy định;
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân;




Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CTI COM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
