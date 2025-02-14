Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 181 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm Hợp đồng, công nợ KH

- Thu – chi nội bộ, Báo cáo

- Làm luơng và Bảo hiểm cho nhân sự công ty

- Tính giá sản xuất

- Giao dịch ngân hàng

- Các công việc có liên quan theo sự sắp xếp của cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel,.....)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi

- Đã từng làm ở Công ty sản xuất in ấn là một lợi thế. Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng + phụ cấp + thưởng(theo doanh thu)

- Môi trường chuyên nghiệp giúp các thành viên sẽ làm việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất

- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, môi trường năng động, sáng tạo; có nhiều cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng trong cuộc sống

- Tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin