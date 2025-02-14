Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 181 Ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm Hợp đồng, công nợ KH
- Thu – chi nội bộ, Báo cáo
- Làm luơng và Bảo hiểm cho nhân sự công ty
- Tính giá sản xuất
- Giao dịch ngân hàng
- Các công việc có liên quan theo sự sắp xếp của cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, excel,.....)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi
- Đã từng làm ở Công ty sản xuất in ấn là một lợi thế. Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động học hỏi
- Đã từng làm ở Công ty sản xuất in ấn là một lợi thế. Ứng viên chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Lương cứng + phụ cấp + thưởng(theo doanh thu)
- Môi trường chuyên nghiệp giúp các thành viên sẽ làm việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, môi trường năng động, sáng tạo; có nhiều cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng trong cuộc sống
- Tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa
- Môi trường chuyên nghiệp giúp các thành viên sẽ làm việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất
- Đội ngũ nhân viên trẻ trung, môi trường năng động, sáng tạo; có nhiều cơ hội học hỏi và nâng cao kỹ năng trong cuộc sống
- Tham gia các hoạt động cộng đồng ý nghĩa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cuộc đua nước rút Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI