Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
JobsGO Recruit

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 24, Ngõ 15 Phố Đào Đình Luyện, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc kế toán nội bộ: soạn thảo hợp đồng, tính lương, các thủ tục bảo hiểm…
- Quản lý công nợ khách hàng, NCC
- Lập các báo cáo thu chi theo tháng, theo quý và theo năm.
- Các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 23 - 30 tuổi, có kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng/Đại học ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,... hoặc các ngành liên quan.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Word, …

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực và hiệu quả làm việc
- Lương cứng: 8tr-12 tr đồng/tháng,.
- Thưởng: Theo tình hình SXKD của công ty.
- Thưởng lễ tết theo quy định
- Thời gian thử việc: 1 tháng fulltime.
- Cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại.
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7. (8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1 tiếng)
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiệt tình, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thăm hỏi ốm, đám cưới, thai sản…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

